В аэропорту Нижнего Новгорода вновь ввели временные ограничения на полеты

Нижегородский аэропорт вновь закрыт для вылета и приема воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее ограничения вводились вечером 4 июля. Они продлились около 35 часов и были сняты только к утру 6 июля.
До нового перекрытия воздушного пространства над Нижним Новгородом в аэропорту успели обслужить пять рейсов, включая два международных. Успешно смогли улететь самолеты в Самару, Санкт-Петербург и Анталью.
Теперь аэропорт снова закрыт для приема и вылета воздушных судов. Как долго продлятся ограничения в этот раз, пока неизвестно. Они вводятся для обеспечения безопасности полетов.