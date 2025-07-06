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В аэропорту Нижнего Новгорода вновь ввели временные ограничения на полеты

Ранее они вводились 4 июля и были сняты только утром 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский аэропорт вновь закрыт для вылета и приема воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее ограничения вводились вечером 4 июля. Они продлились около 35 часов и были сняты только к утру 6 июля.

До нового перекрытия воздушного пространства над Нижним Новгородом в аэропорту успели обслужить пять рейсов, включая два международных. Успешно смогли улететь самолеты в Самару, Санкт-Петербург и Анталью.

Теперь аэропорт снова закрыт для приема и вылета воздушных судов. Как долго продлятся ограничения в этот раз, пока неизвестно. Они вводятся для обеспечения безопасности полетов.