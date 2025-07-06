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Врачи из Башкирии спасли пациентку со сложной опухолью и местастазами

В РКБ имени Куватова провели сложную операцию.

Источник: Комсомольская правда

В РКБ имени Куватов спасли пациенту со сложной опухолью желудка. Об этом сообщил главный врач больницы Мурад Авзалов.

По его словам, пациентка обратилась в больницу со слабостью и тяжестью в животе. Опухоль желудка у нее диагностировать в декабре 2024 года, обнаружены были и метастазы в правой доле печени.

Хирурги успешно выполнили парциальную резекцию желудка, удалив его часть, а также провели резекцию правой доли печени.

Послеоперационный период прошел без осложнений, женщину выписали на десятый день.

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