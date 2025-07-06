Скончался экс-министр здравоохранения Нижегородской области Вадим Казнин

Вадим Михайлович окончил Ивановский медицинский институт в 1969 году и устроился на работу в больницу № 39 г. Горький, где прошел путь от хирурга до заведующего хирургическим отделением. С 1979 по 2001 годы работал заместителем начальника, а потом и начальником врачебно-санитарной службы Горьковской железной дороги.