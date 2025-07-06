Скончался экс-министр здравоохранения Нижегородской области Вадим Казнин

На 79-ом году жизни скончался бывший министр здравоохранения Нижегородской области Вадим Казнин. Его не стало 4 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Вадим Михайлович окончил Ивановский медицинский институт в 1969 году и устроился на работу в больницу № 39 г. Горький, где прошел путь от хирурга до заведующего хирургическим отделением. С 1979 по 2001 годы работал заместителем начальника, а потом и начальником врачебно-санитарной службы Горьковской железной дороги.
С 2001 по 2004 годы Вадим Михайлович был министром здравоохранения Нижегородской области, а последние годы проработал главным врачом железнодорожной клинической больницы. Имеет степень кандидата медицинских наук и звание «Отличник здравоохранения».
«Он был наставником молодого поколения, оставался открытым для приемников и коллег, помогая им и словом, и делом. Медицинское сообщество Нижегородской области приносит свои искренние соболезнования семье Вадима Михайловича», — говорится в сообщении.
Прощание с погибшим нижегородцем состоится 7 июля в траурном зале Бугровского кладбища.