Число вагонов в «Сапсанах» увеличили из-за роста пассажиропотока

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Количество вагонов в высокоскоростных поездах «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).