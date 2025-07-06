Число вагонов в «Сапсанах» увеличили из-за роста пассажиропотока

«В связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах “Сапсан”: на 6 июля № 777, № 767, № 780, на 7 июля № 755 и № 774», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение поездов по направлениям Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва осуществляется по расписанию. Вокзалы городов Москва и Санкт-Петербург работают в штатном режиме.
«В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности», — отмечается в сообщении.