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Число вагонов в «Сапсанах» увеличили из-за роста пассажиропотока

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Количество вагонов в высокоскоростных поездах «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Источник: РИА Новости

«В связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах “Сапсан”: на 6 июля № 777, № 767, № 780, на 7 июля № 755 и № 774», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение поездов по направлениям Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва осуществляется по расписанию. Вокзалы городов Москва и Санкт-Петербург работают в штатном режиме.

«В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности», — отмечается в сообщении.