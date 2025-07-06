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Путин приехал в Национальный центр «Россия»

Путин в пятый раз посетил Национальный центр «Россия» в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия» в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщали в Кремле, он посетит выставку «Все для Победы!», посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта, вручит премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.

Благотворительный фонд «Все для Победы!».

Он начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. За три года работы россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. Деятельность фонда также направлена на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.