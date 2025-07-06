Путин приехал в Национальный центр «Россия»

Он начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. За три года работы россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. Деятельность фонда также направлена на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.