Ночной велофестиваль прошел в столице

«Велосипед в Москве — это не просто хобби, а полноценный и востребованный вид транспорта. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать велоинфраструктуру, чтобы поездки на велосипеде становились еще безопаснее и удобнее. Ждем всех на следующем велофестивале», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.