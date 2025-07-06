Ночной велофестиваль прошел в столице

«Велосипед в Москве — это не просто хобби, а полноценный и востребованный вид транспорта. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать велоинфраструктуру, чтобы поездки на велосипеде становились еще безопаснее и удобнее. Ждем всех на следующем велофестивале», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как отмечается, велосипедисты проехали путь от «Лужников» до парка «Сокольники» по центральным улицам и набережным Москвы-реки и Яузы, включая Кремлевскую набережную. Маршрут стал самым длинным за всю историю ночных заездов и составил 21 км.
Так, на старте велосипедистам раздавали фирменные карты «Тройка», а на финише — браслеты. После заезда участники приготовили авторские велосмузи. Праздник завершился выступлением экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова.