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Какие регионы Казахстана останутся без дождей в понедельник

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 7 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Zakon.kz

Согласно прогнозу, циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на большую часть территории страны.

В связи с этим в Казахстане прогнозируется неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, а на севере и востоке — ливни. Также на севере, востоке и в центре возможно выпадение града.

предупредили в РГП «Казгидромет»

А вот на западе, юге и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В целом по республике прогнозируется усиление ветра. На севере и востоке — шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы — туман.

Днем 7 июля в Алматинской области ожидается сильная жара до +35° градусов.

В Кызылординской области столбики термометров поднимутся до +40°.

В области Улытау по прогнозам синоптиков днем температура установится в пределах +35°+37°. Аналогичная погода будет на востоке и севере области Жетысу.

Высокая пожарная опасность ожидается в Мангистауской, Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на западе Акмолинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской области, в центре области Улытау.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской области, на юге области Абай.