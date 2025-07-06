7 июля сразу в нескольких районах Иркутска отключат электроэнергию

Вечером 6 июля стало известно об отключении электроэнергии в некоторых районах Иркутска. Ограничение пройдет с 9:00 до 19:00 7 июля. Так, без света останутся жители Ленинского, Октябрьского, Правобережного районов, а также села Мамоны и поселка Парфеновка. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской энергосбытовой компании.