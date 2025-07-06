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7 июля сразу в нескольких районах Иркутска отключат электроэнергию

Электроснабжение отключат для проведения плановых работ на электрических сетях.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 июля стало известно об отключении электроэнергии в некоторых районах Иркутска. Ограничение пройдет с 9:00 до 19:00 7 июля. Так, без света останутся жители Ленинского, Октябрьского, Правобережного районов, а также села Мамоны и поселка Парфеновка. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской энергосбытовой компании.

7 июля в некоторых домах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях, — пишут в официальном телеграм-канале компании «Свет 38».

Представляем подробный график адресов, где и в какое время в городе прервут электроснабжение:

Фото: ИЭСК Фото: ИЭСК Фото: ИЭСК.