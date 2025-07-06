Суд сказал, может ли бывшая жена претендовать на квартиру, купленную в браке мужем, но оформленную на его мать

Суд сказал о праве экс-жены на купленное в браке жилье, оформленное на свекровь. Подробности озвучили в Минском городском суде, передает агентство «Минск-Новости».
В агентство обратилась минчанка. Она сообщила, что ее муж долгое время работал в России, где в банках на его имя были открыты несколько вкладов. Обналичив их, он купил квартиру в Минске, которую оформил на свою мать-пенсионерку, а в скором времени подал на развод. Женщина интересовалась: может ли она в указанном случае претендовать при разделе имущества на часть такой квартиры.
Судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Екатерина Чайко пояснила: для того, чтобы претендовать на часть квартиры при разделе имущества с мужем, нужно доказать, что она была куплена на совместно нажитые с супругом деньги и является совместно нажитым имуществом. Судья добавила, что, согласно статьям 23 и 24 Кодекса о браке и семье, имущество, вне зависимости от того, на кого из супругов куплено либо на кого или кем из них внесены деньги, является общей совместной собственностью.
— Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором, — обратила внимание специалист.
Она отметила, что при разделе имущества, которое является общей совместной собственностью супругов, их доли будут признаны равными, если иное не предусмотрено брачным договором.
— Суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов, — заметила судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда.
Екатерина Чайко уточнила: для требований о разделе имущества, которое является общей совместной собственностью супругов, брак которых уже расторгнут, устанавливается трехлетний срок исковой давности. Он исчисляется со дня, когда лицо узнало или же должно было узнать о нарушении своего права, независимо от времени расторжения брака.
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