Суд сказал, может ли бывшая жена претендовать на квартиру, купленную в браке мужем, но оформленную на его мать

В агентство обратилась минчанка. Она сообщила, что ее муж долгое время работал в России, где в банках на его имя были открыты несколько вкладов. Обналичив их, он купил квартиру в Минске, которую оформил на свою мать-пенсионерку, а в скором времени подал на развод. Женщина интересовалась: может ли она в указанном случае претендовать при разделе имущества на часть такой квартиры.