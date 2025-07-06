Губернатор Чибис заявил, что два человека погибли по время забега в Хибинах

Во время трейлового забега в горах Хибины в Мурманской области погибли двое участников: женщина из Санкт-Петербурга и мужчина из Москвы. Пока неизвестна причина их гибели: трагедия могла произойти из-за резкого ухудшения погоды, переохлаждения или сердечного приступа одного из них. Следствие возбудило уголовное дело. Организаторам может грозить до 10 лет тюрьмы. Хибины считаются одним из самых опасных горных хребтов северо-западной части России.