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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Башкирии из-за дождей и ветра

В республике опубликовали штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пообещали дожди, сильный ветер и туманы. Предупреждение опубликовали спасатели Госкомитета по ЧС.

По предоставленным данным, 7 июля скорость порывов ветра составит 14 м/с. Температура воздуха ночью поднимется до +5, +10, днем ожидают +19,+24°. На отдельных участках дорог будет туман с видимостью 500−1000 м.

В Уфе спрогнозировали ветер с порывами до 14м/с. Температура воздуха ночью +8,+10°, днем +21,+23°.

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