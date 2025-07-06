Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Башкирии из-за дождей и ветра

В Башкирии пообещали дожди, сильный ветер и туманы. Предупреждение опубликовали спасатели Госкомитета по ЧС.
По предоставленным данным, 7 июля скорость порывов ветра составит 14 м/с. Температура воздуха ночью поднимется до +5, +10, днем ожидают +19,+24°. На отдельных участках дорог будет туман с видимостью 500−1000 м.
В Уфе спрогнозировали ветер с порывами до 14м/с. Температура воздуха ночью +8,+10°, днем +21,+23°.
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