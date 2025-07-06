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Путин обсудит идею командировок гражданских врачей в военные госпиталя

Путин обсудит командировки гражданских врачей в военные госпиталя в зоне СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством РФ и Минобороны РФ возможность краткосрочных командировок гражданских врачей в военные госпитали вблизи линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, об этом глава государства сообщил в ходе осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!».

На площадке выставки к Путину обратились с предложением разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали близ линии боевого соприкосновения, чтобы они могли оказывать помощь военным медикам и выполнять высокотехнологичные операции. Как пояснил участник выставки, сейчас медикам для таких командировок нужно подписывать долгосрочные контракты.

«Хорошо, я переговорю и с правительством, и с Минобороны», — ответил Путин.