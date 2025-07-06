Путин обсудит идею командировок гражданских врачей в военные госпиталя

На площадке выставки к Путину обратились с предложением разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали близ линии боевого соприкосновения, чтобы они могли оказывать помощь военным медикам и выполнять высокотехнологичные операции. Как пояснил участник выставки, сейчас медикам для таких командировок нужно подписывать долгосрочные контракты.