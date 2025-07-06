«Ердынские игры» завершились в Приангарье ехором вокруг Ерда

ИРКУТСК, 6 июл — РИА Новости. Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» завершился масштабным круговым танцем ёхор вокруг горы Ёрд, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
«По традиции ярким финалом “Ёрдынских игры” стал масштабный круговой танец ёхор, собравший более 3,5 тысячи участников и гостей фестиваля у подножия священной горы Ёрд. Под звуки этнических мелодий люди, взявшись за руки, образовали огромный хоровод, символизирующий единство и дружбу», — написал он в Telegram-канале.
Кобзев отметил, что «Ёрдынские игры — 2025» — важное событие в культурной жизни региона. В этом году его участниками стали делегации из девяти регионов России, а также из Китая, Киргизии, Монголии.
Фестиваль проходил три дня в Ольхонском районе в сакральном для бурят месте — у горы Ёрд. В воскресенье наградили победителей конкурсов и соревнования борцов.
Гран-при конкурса «Красавица Ёрдынских игр» получила Арюна Дамбиева из Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В соревнованиях «Игры Баторов» победил Балдан Цыжипов из Бурятии. В конкурсе сказителей народного эпоса Гран-при завоевал Дылгыр Дымбрылов, также из этого региона.
Важной частью фестиваля стал международный форум, где обсудили вопросы сохранения этнокультурного наследия и развития фестиваля. Принято решение одобрить включение национального танца бурят «Хатарха» в реестр объектов нематериального культурного наследия России.
Гости праздника увидели состязания лучников, борцов, выступления творческих коллективов, посетили выставку-ярмарку уникальных изделий ручной работы из природных материалов.