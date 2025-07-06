Жара и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник

По данным Белгидромета, в понедельник днем на большей части страны прогнозируются грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и шквалистым усилением ветра, порывы которого могут достигать 15−20 метров в секунду, а в отдельных районах и 21−24 метров в секунду. Кроме того, может выпасть град.