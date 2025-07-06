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Жара и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник, 7 июля, сообщили в МЧС Беларуси.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

По данным Белгидромета, в понедельник днем на большей части страны прогнозируются грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и шквалистым усилением ветра, порывы которого могут достигать 15−20 метров в секунду, а в отдельных районах и 21−24 метров в секунду. Кроме того, может выпасть град.

«В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…+34°С, местами по югу +35°С», — предупредили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что при таких погодных условиях могут быть повреждены линии связи и электропередачи, нарушено электроснабжение, есть риск обрушения слабо укрепленных конструкций, крыш, падения деревьев. Также могут быть повреждены сельскохозяйственные угодья, транспортные средства, постройки, коммуникации. Сильные ливни могут привести к подтоплению домов, огородов, сельскохозяйственных угодий, автодорог местного значения. Возрастает риск гибели людей на воде.

Спасатели настоятельно рекомендуют во время грозы держаться подальше от антенн и электропроводки, избегать сооружений повышенного риска, купаться в разрешенных, специально оборудованных местах, не посещать атракционы.