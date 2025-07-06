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В молдавской больнице два пациента упали с высоты и разбились насмерть: Руководство в +35 градусов закрыло окна и отобрало ручки от них — теперь пациенты «умирают» от жары

После двух трагических случаев в больнице Леова, где пациенты выпали с четвёртого этажа, руководство решило… снять ручки с окон: теперь, по мнению персонала, всё под контролем.

Источник: Комсомольская правда

В больнице Леова два пациента выпали с четвёртого этажа хирургического отделения с разницей в несколько дней.

Один скончался на месте, второй — Николай Белеуца — умер позже в кишинёвской больнице от тяжёлых травм.

Начато расследование.

В качестве главной меры предотвращения чего-то подобного, в больнице закрыли окна и демонтировали ручки на них.

— Теперь никто не выпрыгнет! — утверждает медперсонал.

Наручниками ещё можно, чего мелочиться?

Представляем, что сейчас в больничных палатах при температуре в +35 на улице.

В хирургическом-то отделении.