В молдавской больнице два пациента упали с высоты и разбились насмерть: Руководство в +35 градусов закрыло окна и отобрало ручки от них — теперь пациенты «умирают» от жары

В больнице Леова два пациента выпали с четвёртого этажа хирургического отделения с разницей в несколько дней.
Один скончался на месте, второй — Николай Белеуца — умер позже в кишинёвской больнице от тяжёлых травм.
Начато расследование.
В качестве главной меры предотвращения чего-то подобного, в больнице закрыли окна и демонтировали ручки на них.
— Теперь никто не выпрыгнет! — утверждает медперсонал.
Наручниками ещё можно, чего мелочиться?
Представляем, что сейчас в больничных палатах при температуре в +35 на улице.
В хирургическом-то отделении.