Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт

МОСКВА, 6 июл- РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт было принято по просьбе командующих.
Путин в воскресенье приехал в Национальный центр «Россия» в Москве, где посетил выставку «Все для Победы!», посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отдельно поблагодарил президента за решение не продавать списанные автомобили федеральных органов власти и госкомпаний, а отправлять на фронт. Он отметил, что активисты ОНФ восстанавливают их и отправляют бойцам, уже передано 2,1 тысячи машин.
«Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: “Давайте нам списанное. Подойдут”, — ответил Путин.