Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт

Путин в воскресенье приехал в Национальный центр «Россия» в Москве, где посетил выставку «Все для Победы!», посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отдельно поблагодарил президента за решение не продавать списанные автомобили федеральных органов власти и госкомпаний, а отправлять на фронт. Он отметил, что активисты ОНФ восстанавливают их и отправляют бойцам, уже передано 2,1 тысячи машин.