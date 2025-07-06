Путин поблагодарил участников акции «Все для победы», благодаря которым формируются целые гуманитарные колонны.
Путин: на поддержку СВО в рамках акции «Все для победы» было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств.
Путин поблагодарил участников акции «Все для победы» в поддержку СВО.
Путин поблагодарил участников акции «Все для победы», благодаря которым формируются целые гуманитарные колонны.
Путин: на поддержку СВО в рамках акции «Все для победы» было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств.