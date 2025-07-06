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Путин поблагодарил участников акции «Все для победы»

Путин поблагодарил участников акции «Все для победы» в поддержку СВО.

Источник: © РИА Новости

Путин поблагодарил участников акции «Все для победы», благодаря которым формируются целые гуманитарные колонны.

Путин: на поддержку СВО в рамках акции «Все для победы» было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств.