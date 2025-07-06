Коллапс в Шереметьеве: как должен действовать персонал аэропорта в случае форс-мажора

Накануне вечером, 5 июля, из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет. Большую часть из них составили самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Еще 47 рейсов задержали более чем на два часа, от этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Чтобы минимизировать последствия форс-мажора, была привлечены дополнительная техника для наземного обслуживания и сотрудники аэропорта. Однако это не позволило избежать коллапса, толпы людей застряли в зале ожидания воздушной гавани. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, предусмотрены ли определенные действия в случае непредвиденных ситуаций в аэропортах.
Форс-мажор в Шереметьеве.
Как рассказал авиаэксперт, главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров, определенные регламенты и технологии поведения в случае задержки рейсов существуют. Однако у любой организации есть свой предел возможностей:
— В случае с аэропортом Шереметьево случился форс-мажор. Обычно из терминалов этого аэропорта самолеты вылетают каждые две минуты, то есть за 20 минут отправляется более 200 человек. В летний сезон эта нагрузка увеличивается, аэропорт работает на пике своей пропускной возможности и осуществляет огромное количество рейсов (взлет и посадка каждые две минуты), и, когда при таком потоке самолетов внезапно закрывается небо, а люди продолжают приезжать в терминалы, коллапса не избежать.
По установленному регламенту, в случае отмены или задержки рейсов, авиакомпании, а не аэропорт, должны оповестить об этом пассажиров заранее, отметил Гусаров.
— Обычно перевозчики присылают смс-сообщение с просьбой отложить поездку в аэропорт, потому что произошла задержка рейса. Как правило, компании действительно оповещают пассажиров заранее, но они все равно едут в аэропорт, потому что боятся пропустить самолет. Отсюда и возникают большое количество людей внутри аэропорта, давка и другие проблемы, — сообщил он.
Давки не избежать?
Кроме того, в случае непредвиденных ситуаций авиакомпаниям сложно определить, как долго будут действовать ограничения на вылет и прилет. Из-за этого и возникает скопление людей в аэропортах, считает Гусаров:
Чего нельзя брать в самолет.
— Воздушное пространство могут закрыть на полдня, а могут на день. Исходя из этого, трудно оповестить людей, когда именно им нужно выехать в аэропорт. Если бы была какая-то определенность, к примеру, что аэропорт закрывают на шесть часов, тогда персоналу было бы проще распределить рейсы, определить время задержек и обозначить новое время вылета.
Также усложняет ситуацию тот факт, что в крупные аэропорты прилетают люди из других городов, которым негде переждать задержку рейса, отметил авиаэксперт.
— В больших аэропортах есть транзитные пассажиры, которых очень много: они прилетают в Москву из Красноярска, Иркутска, Архангельска и ждут своей пересадки, им некуда пойти в момент задержки рейса, — дополнил Гусаров.
Высокий уровень подготовки.
Произошедшую ситуацию в Шереметьеве нужно рассматривать как внештатную. Однако работа аэропорта очень быстро вернулась к обычному режиму, считает эксперт:
— Это форс-мажор, который выходит за рамки возможностей функционирования аэропорта в нормальных условиях. С такими ситуациями, пожалуй, ни один аэропорт в мире не справится идеально. Но после того как воздушное пространство было открыто, из Шереметьева самолеты взлетали с частотой раз в минуту. Это значит, что аэропорт смог посадить пассажиров, заправить топливом лайнеры и доставить багаж. То есть за 10 минут из аэропорта улетало примерно 2000 человек, за час — около 12 тысяч человек, это огромный поток, который говорит о высоком уровне подготовки. Не каждый аэропорт в мире на такое способен, — заключил Гусаров.
Однако, по состоянию на 6 июля, уже все аэропорты Москвы, включая Шереметьево, работают в штатном режиме, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.