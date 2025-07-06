Коллапс в Шереметьеве: как должен действовать персонал аэропорта в случае форс-мажора

— Это форс-мажор, который выходит за рамки возможностей функционирования аэропорта в нормальных условиях. С такими ситуациями, пожалуй, ни один аэропорт в мире не справится идеально. Но после того как воздушное пространство было открыто, из Шереметьева самолеты взлетали с частотой раз в минуту. Это значит, что аэропорт смог посадить пассажиров, заправить топливом лайнеры и доставить багаж. То есть за 10 минут из аэропорта улетало примерно 2000 человек, за час — около 12 тысяч человек, это огромный поток, который говорит о высоком уровне подготовки. Не каждый аэропорт в мире на такое способен, — заключил Гусаров.