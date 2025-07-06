В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на полеты

Нижегородский аэропорт возобновил прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Напомним, что за последние три дня это уже второе закрытие воздушного пространства. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Изначально ограничения вводились 4 июля и продлились около 35 часов. Затем воздушную гавань снова открыли, но вскоре она была вновь закрыта на два часа.
На данный момент постепенно возобновляется регистрация на задержанные рейсы. К вылету готовятся самолеты в Санкт-Петербург, Сочи и Минск. Сотрудники аэропорта корректируют расписание, ориентируясь на текущую обстановку.