В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на полеты

Напомним, что за последние три дня это уже второе закрытие воздушного пространства. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Изначально ограничения вводились 4 июля и продлились около 35 часов. Затем воздушную гавань снова открыли, но вскоре она была вновь закрыта на два часа.