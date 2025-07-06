Неделя в Беларуси начнется жарой до +35, градом, ливнями и шквалистым ветром

Ветер будет преобладать южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать до 14 метров в секунду. А при грозах ожидается шквалистое усиление ветра 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — 21−24 метра в секунду.