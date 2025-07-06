Неделя в Беларуси начнется жарой до +35, градом, ливнями и шквалистым ветром, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, ночью 7 июля прогнозируется переменная облачность без осадков. В дневные часы будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, грозы. Синоптики предупреждают: при грозах местами возможны сильные ливни, град.
Ветер будет преобладать южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать до 14 метров в секунду. А при грозах ожидается шквалистое усиление ветра 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — 21−24 метра в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +12 до +18 градусов, местами по западной части будет до +20 градусов. Днем воздух прогреется от +28 до +34 градусов. Синоптики добавляют: по южной части страны ожидается до +35 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил о грозах в Беларуси на неделе с 7 по 13 июля.
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