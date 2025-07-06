АТОР: билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью закончились

По данным Минобороны РФ, средствами ПВО было уничтожено 120 украинских дронов самолетного типа. 30 БПЛА сбили над Брянской областью, 29 над Курской, 18 над Орловской, 17 над Белгородской. В Ленинградской области было сбито три беспилотника, в Калужской — четыре. По два дрона нейтрализованы над Смоленской и Новгородской областями. Еще один — над Тверской, один — над Азовским морем.