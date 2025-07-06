Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем Зифу Сафину из Башкирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Башкирии Радий Хабиров поздравили со столетним юбилеем жительницу Благовещенского района Зифу Сафину. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Анна Карабанова.
Долгожительница родилась в Янаульском районе. Ее семью репрессировали, а отца забрали в солдаты. После этого Зифу пришлось с мамой и братьями жить в землянке. На работу женщина вышла после пятого класса, война ее застала в возрасте 16 лет. В послевоенное время она тоже много трудилась, но никогда не унывала.
За заслуги Зифу наградили орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, также она получила около 20 правительственных наград.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.