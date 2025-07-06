Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем Зифу Сафину из Башкирии

Радий Хабиров также присоединился к поздравлениям.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Башкирии Радий Хабиров поздравили со столетним юбилеем жительницу Благовещенского района Зифу Сафину. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Анна Карабанова.

Долгожительница родилась в Янаульском районе. Ее семью репрессировали, а отца забрали в солдаты. После этого Зифу пришлось с мамой и братьями жить в землянке. На работу женщина вышла после пятого класса, война ее застала в возрасте 16 лет. В послевоенное время она тоже много трудилась, но никогда не унывала.

За заслуги Зифу наградили орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, также она получила около 20 правительственных наград.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.