Водителей Ростовской области предупредили о ливне в районе трассы «Дон»

— Не развивайте скорость больше, чем позволяют погодные и дорожные условия. Ответственность за безопасность детей в автомобиле лежит на родителях или водителе; соблюдайте ПДД и обязательно пристегивайте детей, чтобы обезопасить их жизнь и здоровье, — обратились к жителям специалисты.