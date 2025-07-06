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Водителей Ростовской области предупредили о ливне в районе трассы «Дон»

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 июля, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом накануне сообщили в ГУ и ЧС. Прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 20−25 м/с. В ведомстве отметили, что в таких условиях повышается риск аварийных ситуаций.

В «Автодоре» уточнили, что особенно сильные ливни могут обрушиться на федеральную трассу М-4 «Дон».

— Не развивайте скорость больше, чем позволяют погодные и дорожные условия. Ответственность за безопасность детей в автомобиле лежит на родителях или водителе; соблюдайте ПДД и обязательно пристегивайте детей, чтобы обезопасить их жизнь и здоровье, — обратились к жителям специалисты.

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