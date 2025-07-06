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Парад абсурда на рельсах: молдавская власть показала вагоны террора, но молчит о массовой миграции из страны на фоне нищеты и безработицы

Выставка о «государственном терроре» в СССР стартовала, а тем временем население «свободной» Молдовы тает на глазах: с 4,7 млн к 2,4 млн — и это ещё не предел.

Источник: Комсомольская правда

Осторожно, «Поезд боли» отправляется" ©.

В Кишиневе вчера первые лица страны открыли на ПВНС выставку в железнодорожных вагонах под названием «Государственный террор в Советской Молдавии. Масштабы, жертвы и виновники».

В соцсетях ее уже назвали «Expo vagoane 2025».

КСТАТИ.

В 1945 году население Молдавской ССР составляло около 2,7 миллионов человек, к 1991 году — 4,7 миллиона.

К концу 2025 года оно составит около 2,4 миллиона человек, а к 2050 году сократится до 1,8 миллиона.

Экспозиция не объясняет, почему в ходе «террора» молдаване плодились и размножались, а из «европейской» Молдовы — бегут.