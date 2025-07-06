Осторожно, «Поезд боли» отправляется" ©.
В Кишиневе вчера первые лица страны открыли на ПВНС выставку в железнодорожных вагонах под названием «Государственный террор в Советской Молдавии. Масштабы, жертвы и виновники».
В соцсетях ее уже назвали «Expo vagoane 2025».
КСТАТИ.
В 1945 году население Молдавской ССР составляло около 2,7 миллионов человек, к 1991 году — 4,7 миллиона.
К концу 2025 года оно составит около 2,4 миллиона человек, а к 2050 году сократится до 1,8 миллиона.
Экспозиция не объясняет, почему в ходе «террора» молдаване плодились и размножались, а из «европейской» Молдовы — бегут.