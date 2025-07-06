Диетолог Писарева рассказала, какие жиры обязательно должны быть в рационе

— Получить их можно, включив в рацион жирную рыбу (тунец, лосось, скумбрия), морепродукты, черную икру, устрицы, конопляное и льняное масло. Также ненасыщенные жиры содержатся в авокадо, которое за счет своего состава помогает контролировать вес и регулировать чувство голода. Так что эти продукты необходимо включить в свой рацион питания, — заверила диетолог.