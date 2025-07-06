Диетолог Писарева рассказала, какие жиры обязательно должны быть в рационе

Люди опасаются жиров в составе продуктов, боясь набрать лишние килограммы. Однако они необходимы для полноценной работы организма, наравне с белками и углеводами. Подробнее о том, почему важны жиры в рационе питания, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Она пояснила, что жиры — это органические соединения, которые состоят из жирных кислот и глицерина и выполняют сразу несколько ключевых функций:
стимулируют мозговую деятельность;наделяют энергией;участвуют в усвоении жирорастворимых витаминов (K, E, D, A);регулируют обмен веществ.
Существует несколько видов жиров, отметила специалист:
насыщенные;ненасыщенные;трансжиры.
— Насыщенные жиры, как правило, животного происхождения, поэтому содержатся во всех видах мяса и молочных продуктах. Но также их можно получить из кокоса. Потребление насыщенных жиров обязательно необходимо вписывать в суточную норму потребления калорий, иначе можно набрать лишний вес, — сообщила Писарева.
А ненасыщенные жиры, как отметила Писарева, содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на работу многих систем:
иммунной;нервной;сердечно-сосудистой.
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— Получить их можно, включив в рацион жирную рыбу (тунец, лосось, скумбрия), морепродукты, черную икру, устрицы, конопляное и льняное масло. Также ненасыщенные жиры содержатся в авокадо, которое за счет своего состава помогает контролировать вес и регулировать чувство голода. Так что эти продукты необходимо включить в свой рацион питания, — заверила диетолог.
А вот трансжиры, напротив, считаются опасными, поэтому их стоит есть как можно реже, предупредила Писарева.
— Эти жирные кислоты вызывают различные проблемы сердечно-сосудистой системы и повышают уровень плохого холестерина в крови. Такие жиры не должны превышать двух процентов от общей массы продукта, — заключила врач.
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