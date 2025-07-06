Юрий Антонов, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и Елена Ваенга откроют «Славянский базар в Витебске» 10 июля

— Понимаете, когда ты директор фестиваля, у которого 6−7 тысяч аккредитованных артистов… Я знаю, такой ажиотаж вызвало открытие. Мы очень долго на открытия не публиковали состав. И публикация открытия началась с Юрия Михайловича Антонова. Ну, понятно, что классический наш зритель сразу воспел, говорит: вау, вау, вау, круто, круто. Ну, а точно так же на любой вкус и цвет.