Юрий Антонов, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и Елена Ваенга откроют «Славянский базар в Витебске» 10 июля, рассказал директор Международного фестиваля искусств Глеб Лапицкий в интервью телеканалу СТВ.
— У нас в открытии будет и Сергей Лазарев, и Виктория Алешко, и Петр Елфимов, и Юрий Антонов, и Стас Михайлов, и Елена Ваенга. Поэтому у каждого свои вкусы, — в частности, сказал Лапицкий.
Впрочем, руководитель форума заметил, что называть хедлайнеров — дело неблагодарное и нелюбимое им занятие:
— Понимаете, когда ты директор фестиваля, у которого 6−7 тысяч аккредитованных артистов… Я знаю, такой ажиотаж вызвало открытие. Мы очень долго на открытия не публиковали состав. И публикация открытия началась с Юрия Михайловича Антонова. Ну, понятно, что классический наш зритель сразу воспел, говорит: вау, вау, вау, круто, круто. Ну, а точно так же на любой вкус и цвет.
Согласно данным официального сайта «Славянского базара в Витебске» 10 июля на самый масштабный и зрелищный концерт фестиваля также приедут и выступят Ким Брейтбург, Таисия Повалий, Алексей Воробьев, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры». Кроме того, выйдут на сцену Белгосансамбль «Песняры», Руслан Алехно, группа «Земляне», представительница Беларуси на грядущем конкурсе «Интервидение» Настя Кравченко и многие другие артисты. Будут и сразу два президентских оркестра — Национальный Президентский оркестр Беларуси и Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.
А ведущими открытия, помимо легенды фестиваля и белорусского телевидения Елены Спиридович станут россияне — актер Максим Аверин, телеведущая Мария Ситтель, певица и ведущая Ольга Бузова. А среди белорусов конферанс на сцене обеспечат Тео, Виктория Сенкевич, Павел Лозовик и Тарас Присяжнюк.
Кстати, концерт открытия фестиваля будет идти примерно три с половиной часа.
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