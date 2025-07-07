Крымский мост — как доехать на машине и пройти досмотр

Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжала расти. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Кубани стояли 500 автомобилей. К полудню очередь на въезд в Крым увеличилась до 760 автомобилей. После обеда начала расти очередь со стороны Керчи. По состоянию на 17.00, в очереди со стороны Тамани стоят 290 транспортных средств. На выезд из Крыма очередь из 310 авто. Ждать и там, и там нужно около часа.
Чтобы упростить жизнь авто-путешественникам, посты досмотра задействовали на полную силу, и все же ожидание порой составляет до трех часов. Лайфхаки, как быстрее и без проблем проехать по Крымскому мосту, собрали в материале РИА Новости Крым.
Пакуем чемоданы.
Чем меньше чемоданов и пакетов — тем быстрее досмотр. Берите это золотое правило на заметку и заранее пакуйте вещи компактно.
«Для прохождения через интроскоп оптимальный размер багажа — 65×75 сантиметров. Избегайте большого количества мелкого багажа. Упакуйте его так, чтобы можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра. Убедитесь, что взяли все необходимые документы: паспорт, документы на транспортное средство, водительское удостоверение», — советуют в минтрансе Крыма.
Паспорта проверяют выборочно, цифровой на «Госуслугах» тоже подойдет. Цель контроля — проверка по базам розыска. Военная обязанность, долги по алиментам или кредитам сотрудников моста не интересуют. Не проверяют доверенности на детей, ОСАГО, ветпаспорта на животных, тонировку или детские кресла — это не ГАИ.
Обязательно кладем в сумку воду и перекусы, тем, кому необходим прием препаратов по часам — их запас (лекарства не относятся к запрещенным для провоза через мост предметам) — сейчас в заторе со стороны Тамани можно простоять до трех часов. На выезде из Крыма среднее время ожидания около часа, часто проезд бывает совсем свободным.
Что можно взять с собой.
По Крымскому мосту разрешено провозить до 100 литров любых жидкостей, включая воду, шампуни, масла, топливо, алкоголь. Также можно провозить сыпучие вещества — до пяти мешков по 25 кг, так что — хоть годовой запас гречки.
Оружие тоже можно, но только травматическое, спортивное или охотничье с лицензией — сразу предупредите сотрудников транспортного перехода. Луки, баллончики, ножи, шокеры — без проблем и документов.
Также можно везти рации и сабвуферы. И квадрокоптеры, но запустить их в Крыму не получится — дрон собьют, а вас задержат, поскольку полеты над полуостровом запрещены.
Время и деньги.
«Пролететь» мост вообще без пробок (или с минимальными) реально — достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 — в эти часы в очереди меньше всего машин.
Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы — с 17.00 до 23.00, дни — пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
ВАЖНО УЧЕСТЬ! С 22 апреля федеральная трасса А-289 — от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту — стала платной. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы — 120 километров. Стоимость проезда по разным участкам для легковушек — от 170 до 750 рублей.
Чем заняться в очереди.
С обеих сторон Крымского моста на площадках отдыха для удобства гостей работают современные автозаправочные станции, где оборудованы санузлы, детские комнаты, кафе и даже душевые.
«Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду. Организовано дежурство кареты скорой помощи в режиме оперативного реагирования», — информирует минтранс республики.
Правила контроля и досмотра.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Способов досмотра два: ручной и сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).
Рейсовые автобусы и микроавтобусы, машины с негабаритным грузом идут только черед СИДК. Пассажиры выходят и проходят через металлодетектор, в машине остается только водитель. Регулировщик покажет место для остановки, пригласит водителя в отдельное помещение для проверки данных, машину просканируют полностью.
Легковушки могут выбирать любой способ, но лучше — ручной досмотр. Так будет быстрее, поскольку рейсовые автобусы всегда идут на сканер без очереди. Выходите с ручной кладью, проходите через «рамку». Можно носить багаж в несколько приемов, сумки проверят на интроскопе. Авто осмотрят зеркалом: днище, багажник, капот, бардачок и отсек с запаской.
Сотрудник транспортной безопасности имеет право отправить автомобиль на повторный досмотр, нужно иметь это ввиду.
На площадке досмотра водитель должен открыть все двери, окна, капот и багажник, а также обеспечить доступ к дополнительным нишам внутри авто.
Во время досмотра следите за детьми, а питомцев держите на коротком поводке.
ВНИМАНИЕ! Обгон потока и проезд вне очереди запрещены — водителей, нарушивших эти правила, могут остановить и перевести в конец.
Если звучит сигнал тревоги.
На Крымском мосту иногда звучит сигнал тревоги, тогда его временно закрывают для проезда. Паниковать не нужно — мост надежно защищают средства ПВО. Военнослужащие и силовики круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
Если сигнал тревоги застал в очереди на досмотр: возвращаемся в машину, едем в безопасное место, которое укажут сотрудники транспортной безопасности.
Если вы уже проходите досмотр: складываем вещи обратно в машину, убеждаемся, что все пассажиры находятся в автомобиле, и движемся в безопасное место.
Если в момент тревоги вы уже на мосту: следуем указаниям из громкоговорителя, не совершаем опасных маневров, не покидаем авто, соблюдаем установленную скорость и двигаемся в сторону выезда с моста.
ВАЖНО! Сигнал о возобновлении движения прозвучит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Кого не пустят и как объехать.
Проезд по транспортному переходу разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Если в техпаспорте написано «грузовой» — не пустят вне зависимости от веса. Грузовики переправляются на пароме по морскому пути через Керченскую переправу или следуют по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Протяженность альтернативного маршрута — 387 км, примерное время в пути — семь часов, он безопасен и оборудован всей необходимой дорожной инфраструктурой.
На мост не пускают также эвакуаторы. Кроме того, запрещено передвижение на велосипедах, самокатах, мопедах, моноколесах и на лошадях.
Какой бы путь в Крым не выбрали именно вы, вознаграждением станут самое ласковое крымское море, комфортные пляжи, потрясающе крымские фрукты, незабываемые пейзажи и самое главное — самые яркие впечатления, которые останутся с вами навсегда.