Крымский мост — как доехать на машине и пройти досмотр

Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжала расти. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Кубани стояли 500 автомобилей. К полудню очередь на въезд в Крым увеличилась до 760 автомобилей. После обеда начала расти очередь со стороны Керчи. По состоянию на 17.00, в очереди со стороны Тамани стоят 290 транспортных средств. На выезд из Крыма очередь из 310 авто. Ждать и там, и там нужно около часа.