В Белогорском районе будут проходить антитеррористические учения

С понедельника, 7 июля, по четверг, 10 июля, в Белогорском районе Крыма планируют проводить антитеррористические учения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров республики.
Учения будут проводиться с 9.00 до 16.00 на территории Мичуринского сельского поселения. В ходе этого мероприятия проверят готовность оперативных служб. В селе Мичуринское перекроют несколько дорог. Речь, в частности, идет о центральной улице Ленина. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.
«Прошу всех соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников», — призвал глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков.