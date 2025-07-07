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В Белогорском районе будут проходить антитеррористические учения

В Белогорском районе Крыма пройдут антитеррористические учения с 7 по 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 7 июля, по четверг, 10 июля, в Белогорском районе Крыма планируют проводить антитеррористические учения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров республики.

Учения будут проводиться с 9.00 до 16.00 на территории Мичуринского сельского поселения. В ходе этого мероприятия проверят готовность оперативных служб. В селе Мичуринское перекроют несколько дорог. Речь, в частности, идет о центральной улице Ленина. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников», — призвал глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков.