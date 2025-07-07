В Белогорском районе будут проходить антитеррористические учения

Учения будут проводиться с 9.00 до 16.00 на территории Мичуринского сельского поселения. В ходе этого мероприятия проверят готовность оперативных служб. В селе Мичуринское перекроют несколько дорог. Речь, в частности, идет о центральной улице Ленина. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.