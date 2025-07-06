Белорусский врач-кардиолог предупредила людей с большим животом и нормальными ногами о риске опасных болезней

Белорусский кардиолог Ольга Евтух предупредила людей с большим животом и нормальными ногами о риске опасных болезней. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделом городского кардиоцентра 2-й минской городской клинической больницы, отметила что у людей, имеющих склонность к метаболическому ожирению (а это как раз люди с большой окружностью талии и нормальным размером ног) существенно возрастают риски развития сахарного диабета. А он нередко параллелен атеросклерозу. И обе эти болезни разрушают сосуды.
Говоря же о питании при атеросклерозе, врач-кардиолог напомнила об ограничении потребления легкоусвояемых углеводов. Те же конфеты есть можно, но в меру и желательно до полудня. А вот при склонности к ожирению (особенно метаболическому) стоит точно быть осторожным. Также к продуктам, которые стоит ограничить, относятся животные жиры, фастфуд и копчености.
«А вообще, питание должно быть разнообразным», — резюмировала Ольга Евтух.
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