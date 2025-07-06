Белорусский врач-кардиолог предупредила людей с большим животом и нормальными ногами о риске опасных болезней

Говоря же о питании при атеросклерозе, врач-кардиолог напомнила об ограничении потребления легкоусвояемых углеводов. Те же конфеты есть можно, но в меру и желательно до полудня. А вот при склонности к ожирению (особенно метаболическому) стоит точно быть осторожным. Также к продуктам, которые стоит ограничить, относятся животные жиры, фастфуд и копчености.