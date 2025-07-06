Прокуратура Башкирии защитила права четырех участников СВО

В Мишкинском районе Башкирии прокуратура по итогам проверки добилась выплаты денежных средств четверым участникам СВО после заключения контракта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, согласно порядку предоставления мер соцподдержки участникам СВО предоставляется единовременная денежная выплата. Однако четверым жителям района деньги не перечислили.
В адрес главы муниципалитета внесли представления, а права заявителей восстановили.
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