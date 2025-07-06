Белорус из казахского ФК «Атырау» Игорь Стасевич побил рекорд земляка Александра Глеба, державшийся семь лет

Речь о списке самых часто игравших белорусских футболистов, или же «Клуб Сергея Алейникова», который и учрежден знаменитым спортивным изданием. Семь лет на вершине списка был Александр Глеб, один из самых титулованных игроков из Беларуси, с 731 игрой на высшем уровнем. Но по итогам выездного матча «Атырау» против «Актобе» 39-летний полузащитник первого клуба Игорь Стасевич сыграл 732-й матч (интересно, что только за именитый борисовский БАТЭ Стасевич провел 413 официальных игр).