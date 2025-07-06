Белорус из казахского ФК «Атырау» Игорь Стасевич побил рекорд земляка Александра Глеба, державшийся семь лет, пишет «Прессбол».
Речь о списке самых часто игравших белорусских футболистов, или же «Клуб Сергея Алейникова», который и учрежден знаменитым спортивным изданием. Семь лет на вершине списка был Александр Глеб, один из самых титулованных игроков из Беларуси, с 731 игрой на высшем уровнем. Но по итогам выездного матча «Атырау» против «Актобе» 39-летний полузащитник первого клуба Игорь Стасевич сыграл 732-й матч (интересно, что только за именитый борисовский БАТЭ Стасевич провел 413 официальных игр).
«Прессбол» уточняет, что в «Клуб Сергея Алейникова» включаются футболисты-белорусы, отыгравшие от 500 матчей. По состоянию на 6 июля 2025-го в сообществе издания уже 39 человек. Третье место после Стасевича и Глеба занимает Александр Юревич с 709 играми, четвертое у Дмитрия Лихтаровича с 651 матчем, а топ-5 замыкаем сыгравший 615 поединков с кожаным мячом Сергей Гуренко.
В десятку «Прессбола» также входят Олег Веретило, Станислав Драгун, Роман Василюк, Максим Скавыш и Александр Шагойко.
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