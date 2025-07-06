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Белорус из казахского ФК «Атырау» Игорь Стасевич побил рекорд земляка Александра Глеба, державшийся семь лет

Игорь Стасевич из «Атырау» побил семилетний рекорд Глеба в белорусском футболе.

Источник: Комсомольская правда

Белорус из казахского ФК «Атырау» Игорь Стасевич побил рекорд земляка Александра Глеба, державшийся семь лет, пишет «Прессбол».

Речь о списке самых часто игравших белорусских футболистов, или же «Клуб Сергея Алейникова», который и учрежден знаменитым спортивным изданием. Семь лет на вершине списка был Александр Глеб, один из самых титулованных игроков из Беларуси, с 731 игрой на высшем уровнем. Но по итогам выездного матча «Атырау» против «Актобе» 39-летний полузащитник первого клуба Игорь Стасевич сыграл 732-й матч (интересно, что только за именитый борисовский БАТЭ Стасевич провел 413 официальных игр).

«Прессбол» уточняет, что в «Клуб Сергея Алейникова» включаются футболисты-белорусы, отыгравшие от 500 матчей. По состоянию на 6 июля 2025-го в сообществе издания уже 39 человек. Третье место после Стасевича и Глеба занимает Александр Юревич с 709 играми, четвертое у Дмитрия Лихтаровича с 651 матчем, а топ-5 замыкаем сыгравший 615 поединков с кожаным мячом Сергей Гуренко.

В десятку «Прессбола» также входят Олег Веретило, Станислав Драгун, Роман Василюк, Максим Скавыш и Александр Шагойко.

К слову, ранее мы составили топ-7 белорусских футболистов, которые блистали в Европе за «Барселону», «Арсенал», «Милан» и не только. А также рассказывали о белорусских футболистах, игравших в экзотических странах от Андорры и Бразилии до самых до Мальдивских окраин.

Также мы писали, что Юрий Антонов, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и Елена Ваенга откроют «Славянский базар в Витебске» 10 июля. А здесь программа, афиша, звезды, жилье, погода, безвиз — все о фестивале «Славянский базар в Витебске», который пройдет с 8 по 14 июля 2025-го.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о грозах в Беларуси на неделе с 7 по 13 июля.

Еще Минобразования сказало, может ли директор школы обязать учеников носить определенную форму.