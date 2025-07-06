АТОР: Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано

«Из-за введения ограничений на работу аэропортов в Центральной России отменено и задержано как минимум 500 рейсов», — уточняют в организации. Уточняется, что сильно пострадало расписание московского аэропорта Шереметьево. Там отменены или задержаны — около 200 рейсов. В Пулково это произошло примерно со 100 рейсами.