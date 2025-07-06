Воронежцам советуют сменить пароли

В МВД подчёркивают: взлом паролей может привести к похищению денег, утечке переписок, а также использованию ваших аккаунтов в мошеннических схемах. Воронежцев просят проверить надежность своих паролей и не использовать одинаковые комбинации на разных платформах. Пароли рекомендуется обновлять минимум раз в три месяца.