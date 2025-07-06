Воронежцам советуют сменить пароли

Особую тревогу вызывают последние два месяца, в течение которых пять крупных операторов допустили утечки персональных данных. Эти инциденты затронули пользователей по всей стране, в том числе и в Черноземье.
В МВД подчёркивают: взлом паролей может привести к похищению денег, утечке переписок, а также использованию ваших аккаунтов в мошеннических схемах. Воронежцев просят проверить надежность своих паролей и не использовать одинаковые комбинации на разных платформах. Пароли рекомендуется обновлять минимум раз в три месяца.
Особенно важно это для тех, кто пользуется онлайн-банкингом, хранит документы в облаке или ведёт активную переписку в мессенджерах. Кроме того, эксперты советуют подключить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам.