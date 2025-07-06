Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам советуют сменить пароли

Жителям Воронежской области стоит обновить пароли от электронной почты, онлайн-банков и соцсетей. С таким предупреждением выступило Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2025 года в стране скомпрометированы 39 млн учетных записей.

Особую тревогу вызывают последние два месяца, в течение которых пять крупных операторов допустили утечки персональных данных. Эти инциденты затронули пользователей по всей стране, в том числе и в Черноземье.

В МВД подчёркивают: взлом паролей может привести к похищению денег, утечке переписок, а также использованию ваших аккаунтов в мошеннических схемах. Воронежцев просят проверить надежность своих паролей и не использовать одинаковые комбинации на разных платформах. Пароли рекомендуется обновлять минимум раз в три месяца.

Особенно важно это для тех, кто пользуется онлайн-банкингом, хранит документы в облаке или ведёт активную переписку в мессенджерах. Кроме того, эксперты советуют подключить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам.