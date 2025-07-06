Какая погода будет в Казахстане 7 июля

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.