Какая погода будет в Казахстане 7 июля

Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков.
Штормовые предупреждения
В Астане днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, в центре Абайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность.
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.
В Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Гроза. Днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, юге области 15−20, порывы 23 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность.
В горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный 15−20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Жетысуской области ветер северо-западный на востоке области порывы 15−20 м/с. Днем на востоке, севере области сохраняется сильная жара 35−37 градусов.
Ночью на севере Карагандинской области, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Днем на западе, севере области град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный на юге, востоке области 15−20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный днем на севере, юге области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем в центре области порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем на западе, юге области град, шквал. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15−20, днем на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23 м/с.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный порывы 15−20 м/с.
Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Днем сильная жара 35−37 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 22−24, днем 32−34 градуса тепла.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 26−28 градусов тепла.