Бастрыкин будет ждать доклад о наезде курьера на трехлетнего мальчика в Уфе

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался наездом курьера на трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, 4 июля в Уфе работник службы доставки сбил мальчика в пешеходной зоне. В результате случившегося ребенок пострадал и попал в больницу.
В СК Башкирии по факту случившегося организовали процессуальную проверку. Глава СК распорядился доложить ему, как идет расследование.
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