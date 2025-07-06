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Бастрыкин будет ждать доклад о наезде курьера на трехлетнего мальчика в Уфе

В СК Башкирии начали расследование уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался наездом курьера на трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, 4 июля в Уфе работник службы доставки сбил мальчика в пешеходной зоне. В результате случившегося ребенок пострадал и попал в больницу.

В СК Башкирии по факту случившегося организовали процессуальную проверку. Глава СК распорядился доложить ему, как идет расследование.

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