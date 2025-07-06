Опубликованы новые материалы дела о пожаре в ТЦ «Пассаж» в Ухте

Однако в 2008 году на суде Коростылев и Пулялин отказались от своих показаний, заявив, что они были получены путем давления и пыток. Это привело к тому, что суд оправдал молодых людей. Однако по жалобе прокуратуры дело было передано на пересмотр в Верховный суд Коми, который в 2009 году приговорил Коростылева и Пулялина к пожизненному заключению.