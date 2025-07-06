Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы новые материалы дела о пожаре в ТЦ «Пассаж» в Ухте

Исполнители поджога ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году знали, что единственный выход из здания будет отрезан огнем и посетители не смогут спастись, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В результате трагедии погибли 25 человек. Поджигателей приговорили к пожизненному лишению свободы.

Источник: Газета.Ру

Исполнители поджога ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году знали, что единственный выход из здания будет отрезан огнем и посетители не смогут спастись, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В результате трагедии погибли 25 человек. Поджигателей приговорили к пожизненному лишению свободы.

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте осознавали, что посетители центра не смогут выбраться наружу. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, фигуранты дела Антон Коростелев и Алексей Пулялин разлили в районе центральной лестницы здания ~не менее 10 литров легковоспламеняющейся жидкости. ~

Вахтер заметила их, и, по словам одного из свидетелей, кричала «что вы тут льете». После этого мужчины подожгли лестницу. Они понимали, что это единственный выход из здания и «знали, что люди не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично», говорится в материалах дела.

Преступление было совершено ~с особой дерзостью и цинизмом~ по отношению к людям, подчеркивается в судебных документах.

Пожизненный приговор.

В результате пожара в торговом центре «Пассаж» в Ухте 11 июля 2005 года, погибли 25 человек и еще 11 пострадали. Построенное в 1936 году здание полностью сгорело, ущерб составил ~более 30 млн руб.~

Из-за того, что оба пожарных выхода были закрыты, а на окнах установлены решетки, посетители не смогли покинуть здание, что привело к большому количеству жертв.

По подозрению в поджоге были задержаны 18-летний Алексей Пулялин и 19-летний Антон Коростылев.

Они признались в поджоге уже находясь в заключении по делу о краже мобильных телефонов. Пулялин и Коростылев утверждали, что подожгли «Пассаж» по указанию неких бандитов, которым задолжали деньги.

Однако в 2008 году на суде Коростылев и Пулялин отказались от своих показаний, заявив, что они были получены путем давления и пыток. Это привело к тому, что суд оправдал молодых людей. Однако по жалобе прокуратуры дело было передано на пересмотр в Верховный суд Коми, который в 2009 году приговорил Коростылева и Пулялина к пожизненному заключению.

Заказчики.

В 2009 году были задержаны предприниматели Фахрудин и Асрет Махмудовы, подозреваемые в заказе поджога. Суд первой инстанции также оправдал их, после чего они покинули Россию. Кроме того, еще одним фигурантом дела, вступившим в сговор с Махмудовыми, был Валентин Гаджиев.

Фахрудин Махмудов утверждал, что его угрожали «подставить» в деле о поджоге «Пассажа» после отказа передать часть строительного бизнеса аффилированным лицам.

Однако следствие утверждало, что Махмудовы в 2005 году ~потребовали от Коростылева и Пулялина 500 тыс. рублей за ссору со своим племянником.~ Отрабатывая этот долг, они совершили поджог торгового центра.

Суд назначил братьям Махмудовым наказание в виде пожизненного заключения, а Гаджиеву — в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В 2013 году Махмудовы были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Коми. Прокуратура республики обжаловала это решение и подала апелляцию в Верховный суд России, который отправил дело на повторное рассмотрение. Однако за это время Махмудовы и Гаджиев скрылись и позже были объявлены в международный розыск.