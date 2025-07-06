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Забывчивость по-европейски: президентка Молдовы Санду скорбит под фото нацистских жертв о «советском терроре»

Майя Санду опубликовала пост о сталинских депортациях… с фотографией украинок, которых в 1943 году угоняли в Германию нацисты.

Источник: Комсомольская правда

Под фотографией из кобленцкого филиала немецкого Бундесархива «Abtransport von Frauen und Mädchen zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Ukraine, 1943», на которой запечатлены угоняемые из Украины немцами в Германию на принудительные работы советские граждане, Майя Санду скорбела о сталинских депортациях.

Фото: соцсети Фото: соцсети.

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