Забывчивость по-европейски: президентка Молдовы Санду скорбит под фото нацистских жертв о «советском терроре»

Под фотографией из кобленцкого филиала немецкого Бундесархива «Abtransport von Frauen und Mädchen zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Ukraine, 1943», на которой запечатлены угоняемые из Украины немцами в Германию на принудительные работы советские граждане, Майя Санду скорбела о сталинских депортациях.
Фото: соцсети Фото: соцсети.
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