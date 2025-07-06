Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 7 июля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 5-го Декабря, 32 (подъезды 1−4); Кирова, 5; Набережная, 20 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Кыштымская, 3, 12; Свердловский пр., 10 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Городок, 11-А; Чайковского, 14, 16; пр. Комсомольский, 22 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— ч/с: Полтавская; Бородинская; Цветочный тупик, 2-А — с 10.00 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— ш. Металлургов, 70, 82-А; Мира, 32; Сталеваров, 33 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Комсомольская, 2, 4; Полевая, 1, 1-А; ч/с: Полевая; Широкая; Энергетиков — с 09:00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— 8 Марта, 10 (подъезд 1); Челябинская, 22-А (подъезды 3, 4), 24 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Ильича, 11−13; Дарвина, 15−51; Мебельная, 1−28; 1-й пер. Мебельный, 2−8; Короленко, 2−21; Гайдара, 1−28 — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 1-й Пятилетки, 23 (подъезды 1−5) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Краснофлотская, 55−63; Вязовая, 104−110; Радиаторная, 6−20; пер. Моторный, 5,7; Фабрично-Заводская, 58−64; Индустриальная, 20 — с 13.00 до 17.00;
— ч/с: Черничная, 16−28; Белова, 9, 17 — с 08.30 до 13.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: СНТ «Родничок»; п. Шершни: Свободы, 1−6; Советская, 1−39; Совхозная, 1−11; Трактовая, 8−42; Центральная, 1−11; Северная, 1−7; Западная, 1−51; Ключевая, 1−28; Пролетарская, 1−15; Рабоче-Колхозная, 1−69; Ун. Набережная, 24, 116; Степная, 20; Невская, 16; Ольховская, 13; пер. Ореховый, 3; Мелькомбинат-2, уч. 1; Заводская, 4-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Будет отключен светофор на перекрестке улиц Барбюса и Ш. Руставели — с 08.00 до 18.00.
Будьте внимательны и осторожны!