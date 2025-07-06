Длительные задержки авиарейсов сохраняются в аэропорту Челябинска

На вылет задерживаются два рейса в Москву (СУ 1421 должен был отправиться в 16:20, сейчас расчетное время — 22:55; рейс СУ 1427 по расписанию должен быт вылететь в 22:30, сейчас указано — 00:15 7 июля), а также рейс в Сочи (N4 508, время по расписанию — 20:10, расчетное — 01:15 7 июля).