Когда белорусов ждут 3 и 4 выходных подряд? Посмотрели, сколько осталось до мини-каникул

Сперва отметим, что до своеобразных мини-каникул придётся ещё поработать. Так, ближайшие три выходных подряд ждут белорусов в ноябре: учитывая, что День Октябрьской революции в 2025 году пришёлся на пятницу, значит, и отдыхать будем с пятницы по воскресенье, то есть с 7 по 9 ноября.