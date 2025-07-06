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Когда белорусов ждут 3 и 4 выходных подряд? Посмотрели, сколько осталось до мини-каникул

Ещё в ноябре 2024 года правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2025-ом. Учитывая, что длинные июльские выходные позади, предлагаем посмотреть, как долго придётся ждать следующих. Спойлер: сперва можно будет отдохнуть три дня подряд, а чуть позже — четыре.

Источник: Смартпресс

Сперва отметим, что до своеобразных мини-каникул придётся ещё поработать. Так, ближайшие три выходных подряд ждут белорусов в ноябре: учитывая, что День Октябрьской революции в 2025 году пришёлся на пятницу, значит, и отдыхать будем с пятницы по воскресенье, то есть с 7 по 9 ноября.

А вот в декабре, согласно постановлению Совета министров Беларуси, нас ждут целых четыре выходных. Так, католическое Рождество выпало на четверг, 25 декабря. В связи с этим власти перенесли рабочую пятницу 26-го на субботу, 20 декабря. То есть отдыхать белорусы будут с 25 по 28 декабря. Считай, рождественские каникулы!