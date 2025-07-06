Голоса в голове: о каких психических отклонениях врачи обязаны доложить полиции

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому врачи обязаны передавать в правоохранительные органы информацию о пациентах, чье поведение может представлять опасность для окружающих. «Вечерняя Москва» узнавала у экспертов, действительно ли необходимо передавать информацию о наличии психических расстройств пациента полиции и какие диагнозы могут считаться опасными для общества.
Безопасность превыше всего.
Как рассказал бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия, врачам необходимо докладывать о наличии опасного расстройства у пациента правоохранителям, чтобы усилить безопасность населения.
— Полиция контролирует выдачу водительских удостоверений, Росгвардия — выдачу охотничьих лицензий, лицензий на ношение травматического оружия. Не имея доступа к такой информации, они могут выдавать водительское удостоверение и лицензию на оружие нездоровым людям. Последствия в этом случае, конечно, будут плачевными, — считает эксперт.
Он подчеркнул, что сегодня не все нездоровые люди или наркозависимые состоят на учете в психдиспансере, что является потенциальной угрозой для окружающих. Поэтому информирование полиции о наличии опасного диагноза у пациента не противоречит закону о соблюдении врачебной тайны.
— Данные обследований, которые медики будут передавать правоохранителям для оперативного реагирования, ни в коей мере не нарушает личных прав, но дают гарантии защиты добропорядочным гражданам, — сообщил Багатурия.
Особенно опасные пациенты.
По мнению врача-психиатра, нарколога Алексея Казанцева, среди различных форм психических расстройств самыми опасными можно считать такие, как:
шизофрения (в острой фазе);параноидное расстройство личности;бредовое расстройство (мания преследования);галлюцинаторные переживания (на фоне употребления алкоголя, психоактивных или наркотических веществ).
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— Эти группы лиц являются опасными для самих себя и окружающих людей. Потому что голоса в их голове бесконтрольно заставляют совершать различные действия, за которые они в моменте не отвечают, — сообщил врач.
Он также подчеркнул: при таких расстройствах важно, чтобы человек стоял на учете в психиатрическом диспансере, чтобы получать квалифицированную помощь и исключить вероятность рецидивов.
В свою очередь психиатр-психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что «голоса в голове» возникают не только на фоне шизофрении или других психических расстройств. Иногда слуховые галлюцинации являются свидетельством серьезных недугов. О каких заболеваниях идет речь — в материале «ВМ».