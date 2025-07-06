Голоса в голове: о каких психических отклонениях врачи обязаны доложить полиции

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому врачи обязаны передавать в правоохранительные органы информацию о пациентах, чье поведение может представлять опасность для окружающих. «Вечерняя Москва» узнавала у экспертов, действительно ли необходимо передавать информацию о наличии психических расстройств пациента полиции и какие диагнозы могут считаться опасными для общества.