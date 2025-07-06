В Ростове для детей с ОВЗ прошли уникальные соревнования

В Ростове-на-Дону состоялся необычный спортивный проект — соревнования по трейл-ориентированию «Паровозик из Ромашкова 2025» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6 июля в парке имени Николая Островского участники состязались в движущемся поезде, где у всех были абсолютно равные условия.