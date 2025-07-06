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В Ростове для детей с ОВЗ прошли уникальные соревнования

В ростовском парке для детей с инвалидностью провели соревнования по трейл-ориентированию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоялся необычный спортивный проект — соревнования по трейл-ориентированию «Паровозик из Ромашкова 2025» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6 июля в парке имени Николая Островского участники состязались в движущемся поезде, где у всех были абсолютно равные условия.

Это единственные в России соревнования по трейл-ориентированию на классической дистанции точного ориентирования.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что длина основной дистанции составила 4 км — поезд преодолевал маршрут за 22 минуты. На пути были установлены 12 контрольных пунктов, но на картах участников отмечалось столько же возможных мест их расположения.

Задача спортсменов — определить, какие КП установлены верно, а какие нет. На финише ребята соревновались в скорости проверки правильности расстановки контрольных пунктов.

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В Ростовской области состоится первенство по гребле на байдарках и каноэ.