В аэропорту Пулково отменили 90 рейсов

«Пулково» на 18.00 мск работает с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 37 рейсов. Единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания. Для недопущения скопления пассажиров в «чистую зону» временно ограничен доступ пассажиров", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.