В аэропорту Пулково отменили 90 рейсов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» на 18.00 мск работает с ограничениями, отменено на прилет-вылет 90 рейсов, 37 рейсов на вылет остаются задержанными свыше двух часов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Пулково» на 18.00 мск работает с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 37 рейсов. Единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания. Для недопущения скопления пассажиров в «чистую зону» временно ограничен доступ пассажиров", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ведомство отметило, что между Санкт-Петербургом и Москвой развито железнодорожное сообщение. Билеты есть в обоих направлениях: как на поезда дальнего следования, так и на «Сапсаны».
«В общей сложности на 6−8 июля более 8 тысяч мест в вагонах разных категорий. При необходимости железнодорожники будут добавлять дополнительные вагоны», — подчеркнула Росавиация.