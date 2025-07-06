В нижегородском аэропорту отмененили 26 рейсов

«С наиболее продолжительными ограничениями на работу столкнулся нижегородский аэропорт Чкалов (Стригино). Его смены также усилены и готовы к оформлению пассажиров и багажа, обеспечению оперативного обслуживания самолетов после их прибытия. По данным на 18.00 мск в нижегородском аэропорту отменено на прилет и вылет 26 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 13 рейсов», — говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.