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В нижегородском аэропорту отмененили 26 рейсов

Росавиация: в нижегородском аэропорту отмененили 26 рейсов, еще 13 задерживаются.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В нижегородском аэропорту «Чкалов», столкнувшемся с наиболее длительными ограничениями, отменено 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на 2 часа, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«С наиболее продолжительными ограничениями на работу столкнулся нижегородский аэропорт Чкалов (Стригино). Его смены также усилены и готовы к оформлению пассажиров и багажа, обеспечению оперативного обслуживания самолетов после их прибытия. По данным на 18.00 мск в нижегородском аэропорту отменено на прилет и вылет 26 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 13 рейсов», — говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Как уточняет ведомство, между Нижним Новгородом и Москвой на поезда в обоих направлениях на 6−8 июля в наличии есть почти 9 тысяч свободных мест, при необходимости их число будет увеличено.