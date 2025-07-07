Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения

«Вот нами зачеренковано порядка 35 тысяч саженцев. И у нас есть заказчик, который к нам обратился за получением посадочного материала. Также есть способы, которые позволяют быстрее получить посадочный материал с помощью биотехнологических методов. То есть перспективы для развития есть, и хорошие», — подчеркнула эксперт.