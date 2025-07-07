Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения

Специалист рассказала, что карвакрол — это ключевой компонент эфирного масла душицы, по силе действия сравнимый с синтетическими антибиотиками. Именно этот природный фитобиотик может стать альтернативой запрещенным с марта 2025 года антибиотикам в животноводстве.
«К нам в институт обращались сельхозтоваропроизводители, которые хотели бы получать порядка 200 килограммов эфирного масла душицы в месяц. Это порядка 20 гектаров полей надо вырастить», — поделилась эксперт.
Всего ученые института разработали три сорта душицы, каждый из которых имеет свою специализацию. «Урусвати» предназначена для чая и пищевого использования, «аккая» — урожайный сорт для ветеринарии и кормовых добавок и «квазар» — эфиромасличный сорт, идеальный для создания фитопрепаратов и приправ.
Старший научный сотрудник уточнила, что крымские сорта не требуют орошения и могут расти по всему региону, кроме засоленных почв. Проект по выращиваю в регионе запланирован масштабный, но, по словам специалиста, вполне реализуемый.
«Вот нами зачеренковано порядка 35 тысяч саженцев. И у нас есть заказчик, который к нам обратился за получением посадочного материала. Также есть способы, которые позволяют быстрее получить посадочный материал с помощью биотехнологических методов. То есть перспективы для развития есть, и хорошие», — подчеркнула эксперт.
В перспективе крымские ученые планируют дальнейшую селекцию, стремясь повысить содержание карвакрола до 90%, и увеличить урожайность. Такой подход позволит обеспечить не только республику, но и другие регионы России экологически чистыми средствами для сельского хозяйства, а также открыть новые направления в фитотерапии.
Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок. Для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки, например, возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними.