В Молдове стартует приемная кампания в вузы: Как абитуриенту подать документы в университет

Платформа позволяет кандидатам загружать необходимые документы, выбирать программы обучения и отслеживать статус заявлений. Министерство призывает абитуриентов заранее подготовить документы и ознакомиться с требованиями вузов, чтобы процесс подачи прошёл гладко. Ожидается, что в этом году конкуренция за бюджетные места будет высокой, особенно на популярных специальностях, таких как медицина, IT и право.