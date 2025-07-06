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В Молдове стартует приемная кампания в вузы: Как абитуриенту подать документы в университет

Министерство образования и исследований Республики Молдова объявило о начале приёмной кампании в государственные университеты.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования и исследований Республики Молдова объявило о начале приёмной кампании в государственные университеты, которая стартует 21 июля 2025 года. Как и в предыдущие годы, абитуриенты смогут подать заявления в удобном онлайн-формате через платформу eadmitere.gov.md.

Платформа позволяет кандидатам загружать необходимые документы, выбирать программы обучения и отслеживать статус заявлений. Министерство призывает абитуриентов заранее подготовить документы и ознакомиться с требованиями вузов, чтобы процесс подачи прошёл гладко. Ожидается, что в этом году конкуренция за бюджетные места будет высокой, особенно на популярных специальностях, таких как медицина, IT и право.

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