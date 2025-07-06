Загорать полетим в Северную Корею: российские туристы открывают для себя КНДР

Кольцо до горы донесем. В 2012 году после выхода фильма «Хоббит: Нежданное путешествие» поток туристов в Новую Зеландию вырос почти на 50 процентов. Дело в том, что большинство сцен из кинофильма снимались в этой стране. Со всего мира по коктейлю. Алкотуризм в последние годы набирает обороты. Он совсем не подразумевает употребление безмерного количества алкоголя: это скорее возможность окунуться в культуру страны. Например, в Германии ежегодно во второй половине сентября проходит Октоберфест. Праздник начинается в центре Мюнхена и носит звание самого массового гулянья в мире. Продолжается он в среднем 16−18 дней. В эти дни принято пробовать настоящее немецкое пиво и участвовать в уличных мероприятиях. Любителям мистики. Темный туризм подразумевает посещение мест, связанных с катастрофами. Это могут быть места крушения самолетов, природных катаклизмов и войн. Особым местом притяжения стала Чернобыльская зона отчуждения. Такое направление вызывает в обществе дискуссии, однако любители такого вида туризма заявляют, что это возможность окунуться в историю и переосмыслить ее. Никаких следов цивилизации. Джайлоо-туризм предпочитают путешественники, которые хотят на какое-то время забыть о том, как шумит город, и отдохнуть от общества людей. В Киргизии местные фирмы предлагают тур в специальную глухую местность, где можно поспать в юрте, поесть традиционные киргизские блюда и не пользоваться телефоном. Сейчас такие предложения можно найти практически на любом континенте: от жаркой саванны до холодной тайги. Любой каприз за ваши деньги, как говорится.