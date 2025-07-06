Что можно и нельзя делать в ночь с 6 на 7 июля на Купалье в Беларуси — главный праздник лета

В Беларуси в ночь с 6 на 7 июля 2025 года белорусы празднуют Ивана Купала, или Купалье — главный праздник лета. В купальскую ночь принято жечь костры, прыгать через них. Кроме того, на праздник обязательно ходили в лес, чтобы найти цветок папертника. Также одна из традиций — плетение венков и их спуск на воду. Кроме того, в названный день православная церковь отмечать Рождество Иоанна Предтечи.
Купалье, история.
Праздник Купалье был языческим и всегда выдавал на день летнего солнцестояния, когда проводили ритуалы омовения и очищения. Есть мнение, что название праздника посвящено Иоанну Крестителю. Все дело в том, что с греческого языка его имя переводится как «Купатель». А еще, как считается, праздник посвящен Купале — богу полевых цветов и плодов.
Купалье, традиции.
На главный праздник лета жгли костры, прыгая через них. Однако особой популярностью пользовались прыжки именно у молодых пар. Предки верили: если влюбленные смогут перепрыгнуть огонь, взявшись за руки, то они будут неразлучны.
На Купалье белорусы обязательно ходили в лес, чтобы найти ту самую «Папараць-кветку». Считалось, что тот, кто найдет заветный цветок, сможет обладать удивительными качествами. К примеру, понимать язык природы и животных, лечить людей от болезней, видеть зарытые к земле клады.
Еще одна традиция связана с плетением венков, которые пускали по воде. Девушки за ними пристально следили. В том случае, если венок уплывет далеко, то это сулило счастье, а утонувший венок предвещал беды и печали. Кроме того, белорусы на Купалье обязательно купались в водоемах и умывались водой, так как она была целительной.
Купалье, что нельзя делать.
Не следует давать деньги в долг. Подобное может обернуться финансовыми проблемами. Запрещено поднимать деньги с земли. Несмотря на то, что одна из традиций праздника — купание в водоемах, от этого следует отказаться беременным и пожилыми людям. А еще не рекомендуется грустить на главный праздник лета.
Купалье, что можно делать.
По традиции, на главный праздник пускали по воде венки, купались в водоемах, жгли костры и прыгали через них. А еще белорусы ходили в лес, но не только за целебными травами, но и на поиски волшебной «Папараць-кветкi». На Купалье умывались и купались в воде, чтобы укрепить здоровье и вылечить болезни. Все дело в том, что вода, как считалась, была целительной в волшебную ночь.
Купалье, традиции.
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