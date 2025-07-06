Что можно и нельзя делать в ночь с 6 на 7 июля на Купалье в Беларуси — главный праздник лета

По традиции, на главный праздник пускали по воде венки, купались в водоемах, жгли костры и прыгали через них. А еще белорусы ходили в лес, но не только за целебными травами, но и на поиски волшебной «Папараць-кветкi». На Купалье умывались и купались в воде, чтобы укрепить здоровье и вылечить болезни. Все дело в том, что вода, как считалась, была целительной в волшебную ночь.