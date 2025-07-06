Ученый назвал пищевую добавку, которая может вызвать изжогу и боль в ногах

По словам Мэтьюза, люди, принимающие 50 миллиграммов (или более) витамина B6 в день на протяжении более шести месяцев, должны находиться под медицинским наблюдением. Он также упомянул побочные эффекты передозировки, включая онемение и боль в стопах и кистях, проблемы с координацией движений, а также изжогу и тошноту, говорится в материале.