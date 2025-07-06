Андреева и Шнайдер выбыли из третьего круга Уимблдона

Их соперницы в лице россиянки Анны Калинской и румынки Сораны Кырсти оказались сильнее, одержав победу со счетом 6:4, 6:7 (3), 1:6. Примечательно, что Калинская и Кырстя выступают вместе всего второй раз. Их предыдущий совместный турнир принес им успех — они стали победительницами престижного соревнования в Мадриде с призовым фондом в миллион долларов.