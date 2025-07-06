Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева и Шнайдер выбыли из третьего круга Уимблдона

Неудачный исход для российской пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Они завершили свое выступление на престижном турнире уже в третьем круге. Матч получился напряженным и богатым на неожиданные повороты, что сделало его очень зрелищным для болельщиков.

Калинская и Кырстя уже совместно выступали в Мадриде.

Неудачный исход для российской пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Они завершили свое выступление на престижном турнире уже в третьем круге. Матч получился напряженным и богатым на неожиданные повороты, что сделало его очень зрелищным для болельщиков.

Их соперницы в лице россиянки Анны Калинской и румынки Сораны Кырсти оказались сильнее, одержав победу со счетом 6:4, 6:7 (3), 1:6. Примечательно, что Калинская и Кырстя выступают вместе всего второй раз. Их предыдущий совместный турнир принес им успех — они стали победительницами престижного соревнования в Мадриде с призовым фондом в миллион долларов.

Дальнейшие перспективы для победившей пары выглядят амбициозно: в четвертьфинале их ожидают непростые соперницы — четвертая сеяная пара в составе Алены Остапенко и Су-Вэй Се. Примечательно, что Остапенко и Се демонстрируют стабильные результаты на травяных кортах, что делает предстоящий матч особенно интересным для прогноза.